التجارة تلزم المتسوقين والعاملين بـ«الكمامة والتباعد» بدءًا من هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم اعتبارًا من صباح غدٍ الخميس 30 / 12 / 2021م إلزام المتسوقين والعاملين في الأماكن “المغلقة والمفتوحة” للمراكز التجارية بـ: ارتداء الكمامة
وتطبيق إجراءات التباعد (1.5م).
يأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
اعتبارًا من صباح غدٍ الخميس
30 / 12 / 2021م
إلزام المتسوقين والعاملين في الأماكن "المغلقة والمفتوحة" للمراكز التجارية بـ:
ارتداء الكمامة
تطبيق إجراءات التباعد (1.5م)pic.twitter.com/OE6RszOl3i
— وزارة التجارة (@MCgovSA)December 29, 2021