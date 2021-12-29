التجارة تلزم المتسوقين والعاملين بـ«الكمامة والتباعد» بدءًا من هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم اعتبارًا من صباح غدٍ الخميس 30 / 12 / 2021م إلزام المتسوقين والعاملين في الأماكن “المغلقة والمفتوحة” للمراكز التجارية بـ: ارتداء الكمامة

وتطبيق إجراءات التباعد (1.5م).

يأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.