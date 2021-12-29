ثالث دولة خليجية تتخذ قرارا عاجلا بشأن انتشار كورونا

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تواصل- فريق التحرير

بعد قرارات مماثلة في الكويت وسلطنة عمان لمكافحة انتشار وباء كورونا.، قرر مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، إعادة فرض ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية قنا، فقد استثنى قرار الالتزام بارتداء الكمامات من يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.

وجاء القرار خلال الاجتماع العادي لمجلس الوزراء القطري، حيث أكد المجلس استمرار العمل بما تم اتخاذه من تدابير احترازية لمكافحة كورونا حرصا على الصحة العامة.

كما قرر مجلس الوزراء القطري السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75% في الأماكن المفتوحة و50 % للأماكن المغلقة على أن يكون 90% من المشاركين فيها مطعمين.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرارات مجلس الوزراء القطري في هذا الشأن اعتبارا من يوم 31 ديسمبر الجاري حتى إشعار آخر.

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