شاهد.. أمطار الجاره غرب صبيا

تواصل – فريق التحرير:

شهدت أحياء الجاره، غرب محافظة صبيا بمنطقة جازان، اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار وبركة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ،المدينة المنورة ،بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).