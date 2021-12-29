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استطلاع رأي يحدد ملامح سلوكيات كبار السن في المملكة 

استطلاع رأي يحدد ملامح سلوكيات كبار السن في المملكة 
استطلاع رأي يحدد ملامح سلوكيات كبار السن في المملكة 
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تواصل – فريق التحرير:

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول جودة الحياة لكبار السن، حيث شارك في العينة مايقارب 1015 مواطنا من مختلف مناطق المملكة.

وأظهرت نتائج عينة الاستطلاع التي مثلت نسبة الذكور منهم 75 % والإناث 25 % من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية خلال 48 ساعة، أن 72 % يرون أن كبار السن يهتمون بمظهرهم.

بينما يرى 6 % منهم أن الاهتمام في المناسبات، كما يعتقد 53 % أن حضور كبار السن ضعيف للمناسبات الترفيهية والمطاعم، و29 % يرون أن حضورهم متوسط، وعن الالتزام بالغذاء أكدت العينة أن 21 % من المشاركين في الاستطلاع يرون أن كبار السن غير ملتزمين بالجانب الغذائي.

 

 

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