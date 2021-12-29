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الكشف عن خطة لمعالجة 133 عائقا لتنمية الصادرات المحلية

الكشف عن خطة لمعالجة 133 عائقا لتنمية الصادرات المحلية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تنمية الصادرات بالمملكة أنها تمكنت من معالجة 133 عائقًا من العوائق المحلية والخارجية التي تواجه المصدرين في المملكة وإيجاد الحلول الفعالة التي تضمن تمكينهم ودعمهم للنفاذ إلى الأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، التي تأتي ضمن سعيها الحثيث لتحقيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين بتحسين كفاءة البيئة التصديرية.

وأضافت الهيئة، أنها عملت على رصد هذه العوائق عبر خدمة “حل عوائق التصدير” التي تقدمها إلكترونيًا لعملائها بما يتيح لهم إمكان رفع ما يواجه الشركات الوطنية كافة في رحلتهم التصديرية من عوائق داخلية تُعنى بما يواجههم من عوائق في أنظمة واشتراطات التصدير داخل المملكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت أنها باشرت أيضا العوائق الخارجية التي تُعنى بالعوائق الدولية التي تعترض عملية التصدير إلى دول خارجية والنظر في الإجراءات والتشريعات الخاصة بالاستيراد لدى هذه الدول وابتكار الحلول المناسبة لمساعدة المصدرين، التي بلغت أكثر من 162 عائقًا رفعه المصدرون، منها 133 عائقًا عُولِجت بشكل نهائي، و 29 منها قيد المراجعة”.

وأكدت الهيئة أيضا حرصها على وضع احتياجات المصدرين في صميم أعمالها وأنها تعمل بشكل متواصل لابتكار الحلول المناسبة التي تحقق التميز للشركات الوطنية، وتسهم في نفاذها إلى الأسواق الدولية والمنافسة بها.

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