تصريح صادم من الصحة العالمية عن انهيار القطاع الصحي

تواصل- فريق التحرير

قالت منظمة الصحة العالمية إن “تسونامي” إصابات كورونا سيؤدي إلى انهيار القطاع الصحي.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد شدّدت على أن معدلات الخطورة التي يمثلها متحور “أوميكرون” سريع الانتشار لا تزال “عالية جدا”.

وأعلنت في تقريرها الأسبوعي حول كوفيد-19 أن الخطورة المتعلقة بالمتحور الجديد المثير للقلق “أوميكرون”، تبقى بشكل عام عالية جدا.

وأوضحت أن الدلائل المتوافقة تظهر أن متحور أوميكرون يمتلك ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين الى ثلاثة مقارنة بمتحور دلتا.

وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان.