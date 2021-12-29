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عبوات مسرطنة للمدنيين.. فيديو يكشف المستور من داخل إيران

عبوات مسرطنة للمدنيين.. فيديو يكشف المستور من داخل إيران
عبوات مسرطنة للمدنيين.. فيديو يكشف المستور من داخل إيران
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تواصل- فريق التحرير

كشف مقطع فيديو تم تداوله بين نشطاء ومدونين إيرانيين، توزيع عبوات مسرطنة لمواد غذائية بعد حظرها استيرادها، من قبل بعض الدول.

وبحسب ما تم تداوله، فإن عبوات الفلفل التي تم تصديرها إلى روسيا و لم يُسمح لها بالدخول وتم حظرها بسبب التلوث الشديد وارتفاع مستويات السموم وخطر الإصابة بالسرطان..  يتم الآن توزيعها بين الناس من قبل قوات الباسيج.

يذكر أن كلا من روسيا، الهند، وأوزبكستان وغيرها من دول العالم، منعت استيراد الفواكه والخضروات من إيران.

وبحسب ما ذكره الصحفي والباحث الأحوازي محمد مجيد ، فإن مختبرات هذه الدول اكتشفت أن الخضروات والفواكه الإيرانية فيها نسبة عالية جدًا من السموم المسرطنة بسبب استخدام المزارعين الإيرانيين السموم والأسمدة الكيماوية الصينية والمحظور استخدامها عالميًا.

ونوه مجيد الأحوازي أن نسبة كبيرة من الفواكه والخضروات الإيرانية تصدر إلى الأسواق الخليجية والعراق.

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