مع ارتفاع إصابات كورونا.. توجيهات مهمة من وزير الصحة «فهد الجلاجل»

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومواجهة الارتفاع في حالات الإصابة.

أهمية الالتزام بالاحترازات

وقال وزير الصحة، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، والمسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس”.

وأضاف الجلاجل :”نحن نعتمد على “وعي المجتمع” حتى نتجاوز معاً هذه المرحلة”.

الالتزام بالكمامة والتباعد

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بإعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن ( المغلقة ، والمفتوحة ) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتباراً من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر2021م.

ارتفاع إصابات كورونا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (744) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت الصحة أنه تم تسجيل (231) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (541,388) حالة ولله الحمد.

طلبات استرجاع التذاكر

من جهتها وبعد عودة التباعد في صالات السينما، دعت هيئة الإعلام المرئي مشغلي السينما ببدء استقبال طلبات استرجاع التذاكر للراغبين بذلك.