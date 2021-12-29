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«فوبيا القرار».. إيران تتهم 6 دول باغتيال قاسم سليماني

«فوبيا القرار».. إيران تتهم 6 دول باغتيال قاسم سليماني
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تواصل- فريق التحرير

بعد قرابة العامين على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تبحث إيران عن حفظ لماء وجهها بتوسيع دائرة الاتهام حول عملية اغتياله.

وكانت السلطات الإيرانية، قد أكدت إحالة لائحة اتهام أكثر من 40 شخصا متورطًا في اغتيال سليماني، إلى القضاء في طهران قريبا لمحاكمتهم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا – عن نائب رئيس السلطة القضائية كاظم غريب أبادي، فإنه سيتم محاكمة المتورطين في اغتيال قاسم سليماني قبل نهاية مارس 2022.

وأوضح أنه تم رفع دعوى قضائية في العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة.

ونوه أيضا أن طهران طلبت من بغداد تسريع عملية التحقيق وبدء الإجراءات المطلوبة لإصدار الأحكام اللازمة.

كما زعم تورط ثلاث دول في المنطقة وثلاث دول خارجها في الاغتيال، وأن هناك أكثر من 120 متهما، وصدرت مذكرات توقيف لأكثر من 40 متهما.

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