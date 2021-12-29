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دولة عربية تسجل قفزة قياسية في إصابات متحور أوميكرون

دولة عربية تسجل قفزة قياسية في إصابات متحور أوميكرون
دولة عربية تسجل قفزة قياسية في إصابات متحور أوميكرون
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تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة الإصابات بمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا في الأردن بأكثر من ضعفين، بإعلان السلطات الصحية عن رصدها مئات إصابات جديدة بهذه السلالة في أراضي المملكة.

وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، عادل البلبيسي، في حديث لوكالة “بترا” الرسمية اليوم الأربعاء، تسجيل 466 إصابة جديدة بـ”أوميكرون” في المملكة.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد شديد العدوى في الأردن إلى 794 حالة.

وأوضح المسؤول أن هذه هي مجموع الحالات التي أعلنت وزارة الصحة عنها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوزارة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها “تباعا وبكل شفافية”.

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