تكشف لأول مرة .. حقائق خفية عن إعدام صدام حسين

تواصل- فريق التحرير

لا تزال عملية إعدام الرئيس الأسبق للعراق صدام حسين يكتنفها الكثير من الغموض، حيث كشف السفير الأمريكي السابق في العراق، روبرت فورد، أن محاكمة صدام حسين والمتهمين الآخرين شهدت العديد من الانتهاكات.

وأضاف أنها لم تكن “مثالية”، وذلك قبيل الذكرى الخامسة عشرة لإعدام الرئيس العراقي الأسبق.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن فورد : “المحاكمة نفسها كانت بها مشاكل بلا شك، حيث اغتيل بعض محامي الدفاع، وهو أمر فظيع”.

وأوضح السفير الأمريكي أنه أثناء المحاكمة نفسها، قدم الادعاء أحيانا أدلة دون السماح للدفاع برؤيتها أولا، حتى اندهش الدفاع من الأدلة الجديدة.

كما عثرت النيابة على العديد من الوثائق الموقعة من قبل صدام حسين ومتهمين آخرين، والتي تورطهم بشكل مباشر في تهم بارتكاب مجازر

وتابع قائلا: “لذلك لم يكن هناك شك حقا في أن صدام والمتهمين الآخرين كانوا مذنبين بارتكاب الجرائم، لكن العملية نفسها لم تكن بالتأكيد مثالية.

يذكر أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أعدم في 30 ديسمبر عام 2006، في الليلة السابقة لبدء أحد أهم الأعياد الإسلامية، عيد الأضحى.