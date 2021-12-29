وظائف قيادية شاغرة بشركة «المياه الوطنية»

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس – بمدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مدير عام المشاريع المالية والتحليلات.
(Finance PMO and Analytics General Manager)
الدور الوظيفي
– قيادة مكتب إدارة المشاريع المالية لتقديم الأهداف الإستراتيجية والمهام المالية والإشراف على تطوير ذكاء الأعمال المالية وأدوات تحليلات البيانات المالية للمساعدة في التمكين المؤسسي للشئون المالية.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة / المالية أو ما يعادلها (يفضل الماجستير).
– يفضل الحصول على مؤهل CA أو ACCA أو CPA (SOCPA) أو CMA.
– خبرة (15+) سنة في مجالات ذات صلة
– يفضل الخبرة السابقة / الحالية في قطاع المرافق أو السلع.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر موقع (linkedIn):
– رابط التقديم:
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