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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وظائف قيادية شاغرة بشركة «المياه الوطنية»

وظائف قيادية شاغرة بشركة «المياه الوطنية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس – بمدينة الرياض مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مدير عام المشاريع المالية والتحليلات.
(Finance PMO and Analytics General Manager)
الدور الوظيفي
– قيادة مكتب إدارة المشاريع المالية لتقديم الأهداف الإستراتيجية والمهام المالية والإشراف على تطوير ذكاء الأعمال المالية وأدوات تحليلات البيانات المالية للمساعدة في التمكين المؤسسي للشئون المالية.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات المحاسبة / المالية أو ما يعادلها (يفضل الماجستير).
– يفضل الحصول على مؤهل CA أو ACCA أو CPA (SOCPA) أو CMA.
– خبرة (15+) سنة في مجالات ذات صلة
– يفضل الخبرة السابقة / الحالية في قطاع المرافق أو السلع.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر موقع (linkedIn):
– رابط التقديم: 

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