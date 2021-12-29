3 مقيمين امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها وبيعها بالرياض .. والشرطة تطيح بهم

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات أسفرت عن القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية نفذوا حوادث جنائية تمثلت في سرقة المركبات المتوقفة وتفكيك أجزائها بأحد أحياء الرياض والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

وأضاف متحدث شرطة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة .