هل لهذا السبب تم منع الضحك.. دولة الزعيم الأعلى في نسب الانتحار

تواصل- فريق التحرير

سلط تقرير جديد الضوء على الأوضاع في كوريا الشمالية خاصة تلك التي تعنى بحقوق الإنسان.

ويكشف التقرير الذي يتضمن وثائق عديدة تفاصيل مروعة عما يحصل في البلاد.

كما يقدم شهادات وتفاصيل لم تكشف من قبل، ويؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا ليست في تحسّن وسط ازدياد حالات الإعدام.

ويتناول التقرير إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على عمليات إعدام علنيّة ضجّة حول العالم، فالقائد الشاب وفي السنة العاشرة من حكمه.

وتمكّنت المجموعة بالاستناد إلى مقابلات مع هاربين من كوريا الشماليّة كانوا شهودا على عمليّات الإعدام، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعيّة من توثيق 27 عملية إعدام قامت بها كوريا الشمالية.

وحول الرد على الانتقادات الدولية لها، قامت الأخيرة بتشديد الخناق على تسريب المعلومات المحتمل من خلال اختيار مواقع الإعدام التي يسهل السيطرة عليها.

يأتي هذا في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات، بسبب قرارات الزعيم الأخيرة، خاصة حول قرار، فرض على مواطنيه 11 يوما من الحداد في الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إيل قبل 10 أعوام.

وخلف كيم جونغ إيل والده، المؤسس الوطني كيم إيل سونغ، عندما توفي كيم الأكبر في عام 1994، فحكم البلاد كيم جونغ إيل حتى وفاته صباح 17 ديسمبر 2011، ثم خلفه ابنه الزعيم.