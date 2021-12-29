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متحدث الدفاع المدني يكشف مستجدات الحالة المطرية: البلاغات صفر بمختلف المناطق

متحدث الدفاع المدني يكشف مستجدات الحالة المطرية: البلاغات صفر بمختلف المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أكد متحدث الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي إن عدد البلاغات جراء الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة “صفر” حتى الآن وندعو إلى أخذ الحيطة والحذر.

وقال الحمادي: “ولله الحمد لم ينجم أي حوادث جراء الحالة المطرية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة، أمطار خفيفة معتادة في مثل هذه الحالات تنفيذ لخطط وتدابير الدفاع المدني بكافة المواقع المحددة مسبقا، ومتابعة للحالة المناخية، وحتى هذه اللحظة لم ينجم أي حالات جراء الحالة المطرية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أنه لازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ،المدينة المنورة ،بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والاوسط يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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