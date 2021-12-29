الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد عودة الإلزام بالكمامة.. بماذا نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين؟

بعد عودة الإلزام بالكمامة.. بماذا نصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين؟
0

تواصل – فريق التحرير:

جددت وزارة الصحة تنبيهاتها للمواطنين والمقيمين بأهمية ارتداء الكمامة، للحفاظ على صحة الفرد والمجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الصحة: عبر حسابها على “تويتر”: إن ارتداء الكمامة أمر بالغ الأهمية خاصة مع انتشار متحور أوميكرون، مشيرة إلى أنه يختلف عن المتحورات الأخرى في سرعة الانتشار بين الأفراد.

كما أوضحت أن أوميكرون يؤدي إلى أعراض إصابة شديدة لغير مستكملي التحصين، مؤكدة أن اللقاح يحمي من هذه الأعراض.

وتأتي تغريدة الصحة بعد إعلان وزارة الداخلية، إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً.

الصورة

مواد ذات صلة

متحدث «التجارة»: قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة يشمل المولات والمنشآت التجارية

متحدث «التجارة»: قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة يشمل المولات والمنشآت التجارية

توجيه عاجل من أمير الرياض بالنيابة بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية

توجيه عاجل من أمير الرياض بالنيابة بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية

عاجل.. «الداخلية»: إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن

عاجل.. «الداخلية»: إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن

ماذا تفعل إذا لم يلتزم الآخرون بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة؟

ماذا تفعل إذا لم يلتزم الآخرون بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>