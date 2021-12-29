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تزامناً مع هطول الأمطار.. الدفاع المدني يصدر 6 تحذيرات هامة

تزامناً مع هطول الأمطار.. الدفاع المدني يصدر 6 تحذيرات هامة
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين من أشياء عند هطول الأمطار، مشيرة إلى ضرورة عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

ونشر الحساب الرسمي لمديرية الدفاع المدني عبر حسابه على موقع «تويتر» إنفوجرافيك يشمل 6 تحذيرات، وقد جاءت كالآتي:

– لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها.

– لا تجازف بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

– عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة ما تكون حوافها قابلة للانهيار.

– قد تغطي المياه جسرًا منحرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

– اتبع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

– عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لا يدركون مدى الخطورة، فمراقبتهم واجبة.

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