مسعف وزوجته يقتلان طفلة بطريقة بشعة.. لسبب لن تتوقعه!

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أقدم مسعف وزوجته، على قتل طفلة عمرها 3 سنوات، بهدف سرقة قرطها الذهبي، في إحدى محافظات مصر، فيما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطفلة.

ووفقاً لبوابة “الأهرام”، فقد تلقت شرطة الطالبية بمصر، بلاغاً بالعثور على جثة طفلة ملقاة أعلى سطح عقار، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة 3 سنوات مقتولة خنقاً.

وكشفت تحريات شرطة الطالبية والعمرانية أن وراء ارتكاب الجريمة رجلا وزوجته قاما باستدراج الطفلة، باستخدام علبة عصير، لسرقة قرطها الذهبي، وبعد ذلك قاما بقتلها خنقاً بـ”وسادة” وإلقاء جثتها أعلى سطح العقار.

ومن خلال عدد من الأكمنة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما قاما باستدراج الطفلة لداخل شقتهما لسرقة قرطها الذهبي، وبعدها قررا التخلص منها وقتلها وقاما بوضع المخدة على فمها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاما بحملها وإلقائها أعلى سطح العقار محل العثور على الجثة لإبعاد الشبهة عنهما.