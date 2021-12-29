بعد 75 يوماً من تخفيف الاحترازات.. إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس.

ويأتي هذا القرار بعد 75 يومًا من الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية والذي بدأ العمل به بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، ونص القرار وقتها على أن تقوم وزارة الصحة بمتابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض (كوفيد-19)، وخاصة العناية المركزة، والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.

عودة الإلزام بالكمامة

وجاء قرار عودة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا – كوفيد 19 والسلالات المتحورة منه.

حيث شدد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم، مضيفا أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 602 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال 24 ساعة .

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 147 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة.

فيما تزايدت حالات الإصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير بالمملكة كالتالي:

الأربعاء 22 ديسمبر: 252

الخميس: 287

الجمعة: 332

السبت: 325

الأحد: 389

الاثنين: 524

الثلاثاء: 602

عودة إجراءات التباعد بالحرمين

وفي سياق متصل، صرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس ٢٦-٥-١٤٤٣ الموافق ٣٠-١٢-٢٠٢١.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد المصدر على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.