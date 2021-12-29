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تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين والمعتمرين في الحرمين بدءًا من غد الخميس

تطبيق إجراءات التباعد بين المصلين والمعتمرين في الحرمين بدءًا من غد الخميس
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس ٢٦-٥-١٤٤٣ الموافق ٣٠-١٢-٢٠٢١.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القاصدين.

وأكد المصدر على ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

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