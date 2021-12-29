بالفيديو.. هطول أمطار متفرقة على الرياض

تواصل – فريق التحرير:

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق الأمطار التي هطلت على الرياض.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

كما لا يستبعد تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، المدينة المنورة، بريدة، حائل، وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).