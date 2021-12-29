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قريباً.. واتساب يوفر ميزة شبيهة بخرائط «جوجل»

قريباً.. واتساب يوفر ميزة شبيهة بخرائط «جوجل»
سبب تعطل واتساب بالصور
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تواصل – وكالات:

كشفت تقارير إعلامية تقنية أن تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” يقترب من طرح ميزة شبيهة بخرائط “جوجل”.‏

وستساعد الميزة الجديدة مستخدمي “واتسآب” في البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منهم من أجل سهولة الوصول إليها، مثل محلات الملابس والبقالة والمطاعم والفنادق.

وستتوافر الميزة في قائمة بحث منفصلة على تطبيق “واتسآب” تحمل اسم “الأنشطة التجارية القريبة”، والتي تضم أقساما مختلفة من الأنشطة التجارية، وعند اختيار المستخدم لأي منها، ستظهر أمامه المحلات التي تتبع لهذا القسم.

وليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو “واتسآب” سيتمكنون من الطلب مباشرة من تلك المحلات أو المطاعم من خلال “واتسآب”، ولم يتم التأكيد على موعد طرح الميزة الجديدة على “واتسآب”، لأنها مازالت قيد التطوير.

يشار إلى أن رئيس “واتسآب”، ويل كاثكارت، كشف في وقت سابق عن ميزة “الأنشطة التجارية القريبة”، والتي قال إنها ستساعد المستخدمين في العثور على الشركات المحلية والاتصال بها، مثل مقهى الحي ومحل الزهور ومتجر الملابس.

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