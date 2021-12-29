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لا يشترط عمراً معيناً ..مسار التميز للابتعاث متاح لـ 21 تخصصاً

لا يشترط عمراً معيناً ..مسار التميز للابتعاث متاح لـ 21 تخصصاً
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم التعليم الجامعي، طارق الأحمري، أن مسار التميز للابتعاث في نسخته الثانية لا يشترط عمراً معيناً للمتقدم، أو امتداداً للتخصص، ومتاح لـ 21 تخصصاً تواكب متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الأحمري أن أبرز شروط التقديم تتمثل في حصول المتقدم على قبول مباشر غير مشروط في أحد التخصصات التعليمية المحددة وذلك للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذيا.

كما تتضمن الشروط أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيسي للمؤسسة التعليمية، والانتظام في الدراسة معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجًا من مؤسسة تعليمية خارج المملكة، واجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.

وبيّن أن الفرق بين الجامعات العامة والجامعات الإضافية في مسار التميز للابتعاث يتمثل في أن العامة تشمل جميع تخصصات المسار ما عدا إدارة الأعمال، والأمن الوطني، والعدالة الجنائية، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث توجد قوائم خاصة لهذه التخصصات.

وأشار إلى أن الجامعات الإضافية تعني أن لكل تخصص جامعات إضافية للجامعات العامة وتخصصات لها جامعات خاصة ولا يمكن التقديم على الجامعات العامة.

ونوه بأن معايير المفاضلة بين المتقدمين في مسار التميز للابتعاث تتمثل في مستوى الجامعة في التصنيفات العالمية، والمعدل الدراسي للمؤهل السابق للمتقدم، وعدم حصوله على نفس الدرجة العلمية المتقدم لها أو أعلى منها، وعدم تعثره دراسيا في ابتعاث سابق.

وأشار إلى أن المقاعد المتاحة في تخصصات وجامعات المسار 7 في كل تخصص للجامعة الواحدة، على ألا يزيد العدد على 30 مقعدا في الجامعة الواحدة، و50 مقعدا في التخصص على مستوى الجامعات.

وبيّن أن التقديم ينتهي في 5 مايو 2022 ومعرفة النتائج في شهر يونيو ، بينما لا يتم معرفة القبول إلا بعد قفل باب التسجيل والمفاضلة.

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