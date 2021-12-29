مفاجأة.. دراسة تكشف عن فائدة غير متوقعة للمتحور «أوميكرون»

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن المتعافين من الإصابة بمتحور أوميكرون قد يكونون أكثر قدرة على التصدي لمتغير دلتا وغيره من المتحورات الكورونية.

وفي مفاجأة سارّة تبدد شيئاً من الهلع الذي ينتاب العالم بشأن متحور أوميكرون، أشارت الدراسة التي أجراها علماء من جنوب إفريقيا، مكان أول ظهور لمتحور أوميكرون، إلى احتمال أن يكون الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بأوميكرون قادرين أكثر من سواهم على درء الإصابات اللاحقة بمتغير دلتا الأقوى من متحورات كورونا، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويروك تايمز”.

وقال أليكس سيغال، عالم الفيروسات في معهد أبحاث الصحة الإفريقية بديربان، جنوب إفريقيا، الذي قاد الدراسة الجديدة: “من المرجح أن يقضي أوميكرون على متحور دلتا، وهذا قد يكون أمرًا جيدًا، لأننا نبحث حاليا عن شيء يمكننا التعايش معه بسهولة أكبر، أي متحور يعطل أعمالنا وحياتنا بدرجة أقل من المتغيرات السابقة”.