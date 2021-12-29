«الأمر بالمعروف» تفعّل المصليات المتنقلة في الأماكن العامة بجدة

تواصل – فريق التحرير:

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة، المصليات المتنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات والشواطئ في محافظة جدة، وذلك خدمة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتمكينهم من أداء فريضة الصلاة جماعة في وقتها.

وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن هذه الجهود تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة في الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة والحث عليها.

وأكد العمري على جاهزية المصليات المتنقلة التابعة للفرع بجميع الخدمات من سجاد ومكبرات صوت ومكان للوضوء وغيرها، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الصادرة من الجهات المختصة.