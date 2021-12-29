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دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن قد يصيب بسرطان المريء.. وهذه درجة الحرارة المناسبة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن قد يصيب بسرطان المريء.. وهذه درجة الحرارة المناسبة
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تواصل – وكالات

كشفت بعض النتائج العلمية، أن شرب الشاي في درجة حرارة عالية يمكن أن يضاعف أيضا من خطر الإصابة بالسرطان في بعض الحالات.

وتوضح الدراسة أن شرب الشاي في درجات حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

واعتمد التقرير، الذي نُشر في المجلة الدولية للسرطان، على بيانات جمعت من أكثر من 50000 مشارك، قدموا جميعا معلومات حول حالتهم الاجتماعية والاقتصادية وعوامل أخرى تعتبر مؤثرة على خطر الإصابة بالسرطان.

وقال فرهارد إسلامي، من جمعية السرطان الأمريكية: “يستمتع الكثير من الناس بشرب الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة. ومع ذلك، وفقا لتقريرنا، فإن شرب الشاي الساخن جدا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، وبالتالي، يُنصح بالانتظار حتى تبرد المشروبات الساخنة قبل الشرب”.

وخلال المجموعة الأولى من المقابلات، طُلب من المشاركين احتساء فنجان شاي مُعاير لدرجة 75 درجة مئوية والتعليق على مدى قربه من درجة الحرارة المفضلة لديهم.

وكشفت النتائج أن شرب أقل من 700 ملليلتر من الشاي بحرارة أكثر من 60 درجة مئوية يضاعف تقريبا خطر الإصابة بسرطان المريء.

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