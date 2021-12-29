«الحصيني» يتوقع: أمطار ديمية من خفيفة لمتوسطة خلال الساعات المقبلة على 10 مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة على عدة مناطق خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال الحصيني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة خلال الـ “24” ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء لنهار الخميس ”.

وأوضح الحصيني أن الأمطار ستكون على أجزاءٍ من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.