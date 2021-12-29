الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحصيني» يتوقع: أمطار ديمية من خفيفة لمتوسطة خلال الساعات المقبلة على 10 مناطق

«الحصيني» يتوقع: أمطار ديمية من خفيفة لمتوسطة خلال الساعات المقبلة على 10 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، استمرار فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة على عدة مناطق خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال الحصيني، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “مازالت فرصة الأمطار الديمية المتفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة خلال الـ “24” ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء لنهار الخميس ”.

وأوضح الحصيني أن الأمطار ستكون على أجزاءٍ من مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والقصيم والجوف والشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

مواد ذات صلة

مشهد يشرح الصدور.. أمطار الخير وأجواء إيمانية بالحرم المكي

مشهد يشرح الصدور.. أمطار الخير وأجواء إيمانية بالحرم المكي

تعرف على الآبار النبوية القديمة بالمدينة.. إرثُ تاريخي ومعالم إنسانية ملموسة (فيديو)

تعرف على الآبار النبوية القديمة بالمدينة.. إرثُ تاريخي ومعالم إنسانية ملموسة (فيديو)

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة في هذا الموعد

«الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار على معظم مناطق المملكة في هذا الموعد

تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس مكة خلال الساعات المقبلة

تنبيه من «الأرصاد» بشأن طقس مكة خلال الساعات المقبلة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>