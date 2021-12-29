«إيلون ماسك» يُسبب أزمة «فضائية» بين أمريكا والصين

تواصل – وكالات:

شنت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية حملة انتقادات ضد نشاطات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في الفضاء بعد أن أصبحت تمثل تهديداً محتملاً للصين.

وطالبت الصين الولايات المتحدة بحماية محطة فضاء صينية وطاقمها – المكون من ثلاثة أفراد – بعد أن كادت الأقمار الصناعية التي أطلقتها شركة “سبيس إكس” الأميركية، المملوكة لإيلون ماسك، تصطدم بالمحطة، – وفقاً لـ”العربية نت”-.

واتهم تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، واشنطن أمس ، بتجاهل التزاماتها بموجب معاهدة حماية سلامة طاقم محطة تيانغونغ الفضائية في أعقاب حادثتين وقعتا في الأول من يوليو، والحادي والعشرين من أكتوبر، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس الأربعاء.

وقالت الحكومة الصينية في شكوى قدمتها إلى “لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية” التابعة للأمم المتحدة بتاريخ السادس من ديسمبر الحالي، إن السفينة الفضائية تيانغونغ نفذت مناورات مراوغة من أجل منع حدوث تصادم محتمل مع أقمار ستارلينك الصناعية التي أطلقتها شركة “سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز “.