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«الصحة»: صرف 20 مليون وصفة دوائية مجانية لمستفيدي خدمة «وصفتي»

«الصحة»: صرف 20 مليون وصفة دوائية مجانية لمستفيدي خدمة «وصفتي»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، أن عدد الوصفات الطبية التي تم صرفها إلكترونياً عبر خدمة “وصفتي” تجاوز (20) مليون وصفة طبية، وذلك منذ بدء الخدمة وحتى الآن.

وأوضحت الوكالة المساعدة للإمداد والعقود بوزارة الصحة أن خدمة “وصفتي” تصرف الدواء للمستفيدين مجاناً من الصيدليات المجتمعية المُشترِكة في الخدمة وذلك على مدار الساعة، مشيرةً إلى استفادة أكثر من 5 ملايين مريض من الخدمة منذ بدء العمل بها ، حيث شملت إعادة صرف الدواء، وذلك عبر (2018) مركزاً صحياً و (197) مستشفى مفعلة للخدمة في جميع مناطق المملكة.

وتهدف خدمة “وصفتي” إلى تسهيل عملية صرف الدواء للمستفيدين من خلال وصفة إلكترونية بحيث يستطيع المريض صرف وإعادة علاجه على مدار الساعة ومن الصيدليات المجتمعية المشتركة في الخدمة.

يُذكر أن “الصحة” قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية، بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء، وبما يُسهم في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.

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