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«الخارجية»: بدء استقبال طلبات التوظيف في برنامج المهنيين الشباب التابع للأمم المتحدة

«الخارجية»: بدء استقبال طلبات التوظيف في برنامج المهنيين الشباب التابع للأمم المتحدة
وزارة الخارجية السعودية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية، أنه تم البدء في استقبال طلبات التقديم على وظائف برنامج المهنيين الشباب التابع للأمم المتحدة “YPP”.

وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة هي الشؤون السياسية، والسياسات الاجتماعية، والتطوير، والإحصاء، وعلوم البيانات.

وتتمثل شروط ومتطلبات التقديم في شهادة جامعية، وألا يزيد عمر المتقدم على 32 عامًا، وأن يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وأن يكون المتقدم من مواطني المملكة أو من مواطني إحدى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأوضحت “الخارجية” أن مقار العمل، ستكون بمقرات سكرتارية المنظمة في نيويورك وجنيف وفيينا وبيروت ونيروبي وأديس أبابا، وبانكوك وسانتياغو.

وأكدت على أن البرنامج التابع للأمم المتحدة مستمر في استقبال الطلبات حتى 13 فبراير 2022، داعية الراغبين للتقدم للوظائف عبر الموقع الإلكتروني، مع تزويد الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الخارجية بنسخة من التقديم عبرالبريد الإلكتروني.

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