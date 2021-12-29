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استشاري يكشف عن 7 أمور تحمي من خطر الإصابة بالجلطة

استشاري يكشف عن 7 أمور تحمي من خطر الإصابة بالجلطة
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تواصل – فريق التحرير:

دعا ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، الجميع للالتزام بـ7 معايير أساسية في صحة الجسم؛ لضمان وقايتهم من الإصابة بالجلطة بنسبة عالية تصل إلى 80%.

وحدد الدكتور النمر هذه المعايير بـ: الكوليسترول الضار أقل من 130، ضغط الدم أقل من (130/ 80)، السكر الصايم أقل من 100، ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا، الامتناع عن التدخين، الحفاظ على وزن مثالي، إضافةً إلى الابتعاد عن الضغوط النفسية والاجتماعية “قدر الإمكان”.

وأكد أن الالتزام بتحقيق هذه المعدلات الصحية يجنب الشخص الإصابة بالجلطات بنسبة 80%.

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