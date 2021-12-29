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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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‏تحت الأمطار الغزيرة.. ضيوف الرحمن يؤدون الطواف في ‎المسجد الحرام (فيديو)

‏تحت الأمطار الغزيرة.. ضيوف الرحمن يؤدون الطواف في ‎المسجد الحرام (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت أمطار غزيرة على الحرم المكي، فيما أدى المعتمرون الطواف في أجواء إيمانية تحت الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لازالت الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية .

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ،المدينة المنورة ،بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

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