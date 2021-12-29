وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع نيوم

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أعلنت إدارة مشروع نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة نيوم في منطقة تبوك.

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس تخطيط الحاويات/ عمليات الميناء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية)، أو ما يعادلها.

– مدير الاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، التسويق، الصحافة، العلاقات العامة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)