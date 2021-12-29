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توقعات الطقس.. أمطار رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق

توقعات الطقس.. أمطار رعدية وتكون الضباب على هذه المناطق
الارصاد الطقس المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية .

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف) ،المدينة المنورة ،بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزئيين الشمالي والاوسط يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج من من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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