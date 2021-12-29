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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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833 دولارا ..غرامة عدم وضع الكمامة بمدينة خليجية

833 دولارا ..غرامة عدم وضع الكمامة بمدينة خليجية
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تواصل- فريق التحرير

ضمن إجراءات تتعلق بمواجهة فيروس كورونا خلال احتفالات الميلاد قررت إمارة دبي فرض غرامة بـ 3 آلاف درهم، (نحو 833 دولارا) على كل من لا يلتزم بوضع الكمامة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الإمارات اليوم” فإن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اعتمدت الإجراءات الواجب اتباعها خلال الاحتفالات.

وأضافت أنه سيتم توقيع الغرامات المحددة على كل من يخالف الإجراءات التي شملت:

ـ ارتداء الكمامات للجميع في مختلف مناطق الاحتفالات سواء المغلقة منها أو المفتوحة.

ـ الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن المغلقة ومن أهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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