شاهد.. موكب «أبو مازن» يغادر تل أبيب بعد لقائه وزير الدفاع بدولة الاحتلال

تواصل- وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول، مساء أمس الثلاثاء، مغادرة موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس داخل الكيان المحتل.

ووثقت اللقطات لحظة مغادرة موكب “عباس” منزل وزير الدفاع الصهيوني، بيني غانتس، قرب تل أبيب، بعد اجتماع بين الطرفين.

واستمر الاجتماع بين محمود عباس ووزير الدفاع بدولة الاحتلال داخل منزل الأخير أكثر من ساعتين، وأكدا فيه على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ حضرا لقاء عباس -غانتس.