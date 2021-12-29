ماذا تفعل إذا لم يلتزم الآخرون بالإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة؟

تواصل – وكالات:

نصحت الخبيرة في الشؤون الصحية الدكتورة إستر تشو بضرورة الحديث إلى الآخرين في الأماكن العامة في حالة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية أو عدم ارتداء الكمامات، خاصة في ظل ارتفاع إصابات كورونا عالميا.

وقالت الدكتورة إستر تشو، الأستاذة المساعدة في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، إنه مع صعوبة العثور على الفحوصات المنزلية والطوابير الطويلة لإجراء الفحوص لدى مراكز الفحص على الصعيد الوطني في أمريكا، على سبيل المثال، فإن تدابير السلامة الأخرى مثل ارتداء أقنعة N95 أو KN95 أثناء السفر لقضاء العطلات ستكون بالغة الأهمية.

وأضافت تشو أن هناك مخاطر متزايدة للسفر الداخلي بسبب نقص متطلبات تلقي اللقاح وعدم التزام البعض بارتداء الكمامة، وفقا لـ”سي إن إن عربية”.

وأكدت أنه “عليك التحدث عندما ترى من حولك لا يرتدون الكمامات، مؤكدة أن هذا ليس الوقت المناسب لتكون مهذبًا والسماح للناس بالقيام بما يشعرون به، إنه حقًا يتعلق بالحفاظ على سلامة الجميع”.