أوكسفورد تزف بشرى عن متحور أوميكرون

تواصل- فريق التحرير

ليس “هو نفس المرض الذي كنا نراه قبل عام”، بهذه العبارة وصف أحد خبراء علم المناعة بجامعة أوكسفورد متحور أوميكرون الذي يعصف بالعالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون بيل، أحد أبرز أساتذة الطب في جامعة أن المتحور الذي تم اكتشافه في نهاية نوفمبر الماضي يبدو أقل حدة وحتى المرضى الذين ينقلون إلى المستشفى يقضون وقتا أقل.

وأضاف أن المشاهد المروعة التي شاهدناها قبل عام، وامتلاء وحدات الرعاية المركزة، ووفاة العديد من الأشخاص بشكل مبكر.. أصبحت شيئا من الماضي في رأيي.

وتابع قائلا : وأعتقد أننا يجب أن نطمئن أن الوضع الراهن سيستمر.

وجاءت تصريحات بيل بعدما قالت الحكومة البريطانية إنها لن تفرض قيودا أكثر صرامة فيما يتعلق بكوفيد19- في البلاد.