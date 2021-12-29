خبير أرصاد: أجواء المملكة «مبهجة» خلال الأيام المقبلة

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد والمحلل في المركز الوطني عقيل العقيل، أن الأجواء في المملكة ستكون في قمة الروعة خلال الأيام المقبلة، خاصة بمناطق وسط وشرق المملكة، وكذلك المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وقال العقيل لـ “الإخبارية”، إن الظروف والعناصر الجوية مهيأة لهطول أمطار متوسطة في مجملها وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان على كثير من المناطق، مبيناً أن هذه الحالة الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف عقيل العقيل “أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة يتوقع هطول أمطار متوسطة، على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير والقصيم ومنطقة الرياض، كما تشمل الحالة الطريق الواصل بين محافظة الطائف والعاصمة الرياض”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالي، هطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف)، المدينة المنورة، بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).