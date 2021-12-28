شاهد.. أمطار الخير تنعش أجواء محافظة الدوادمي

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شهدت أحياء في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، مساء أمس الثلاثاء هطول أمطار متفاوتة، وبالتحديد في العاذريه، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالي، هطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف)، المدينة المنورة، بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل طريف 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة، بينما تسجل مكة والقنفذة أعلى درجة حرارة بواقع 28 درجة مئوية.