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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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طقس الأربعاء.. أمطار رعدية وضباب وأقل درجة حرارة 3 ْ على هذه المدينة

طقس الأربعاء.. أمطار رعدية وضباب وأقل درجة حرارة 3 ْ على هذه المدينة
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالي، هطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل تسبق بنشاط في الرياح السطحية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف)، المدينة المنورة، بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض (الدوادمي).

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل طريف 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة، بينما تسجل مكة والقنفذة أعلى درجة حرارة بواقع 28 درجة مئوية.

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