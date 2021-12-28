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تصريحات صادمة لمسؤول إيراني في مراسم  توديعهم لـ «حسن إيرلو»

تصريحات صادمة لمسؤول إيراني في مراسم  توديعهم لـ «حسن إيرلو»
تصريحات صادمة لمسؤول إيراني في مراسم  توديعهم لـ «حسن إيرلو»
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تواصل- فريق التحرير

قال رضا قاسميان نائب محافظ محافظة أردبيل الإيرانية، في مراسم أقيمت أمس الثلاثاء، في مراسم توديعهم للجنرال “حسن إيرلو” الذي اغتيل في اليمن قبل أسبوع ” إن أمن إيران يجب ضمانه وترسيخه خارج الحدود”

وأكد أن ما سمّاه المقاومة التي أنشأناها في لبنان وسوريا واليمن أصبحت تمنع الأعداء من الهجوم المباشر على إيران، بحسب وصفه.

وليست المرة الأولى التي يتباهى فيها مسؤول في النظام الإيراني بـ”جيوش طهران” في المنطقة العربية.

وكان قائد مقر “خاتم الأنبياء” التابع للحرس الثوري اللواء غلام علي رشيد، قد صرح في سبتمبر الماضي، أن لبلاده ستة جيوش شعبية وعقائدية في المنطقة، وأن من يريد محاربة إيران عليه المرور عبر هذه الجيوش.

وأوضح أن سليماني قال في لقاء مع قادة القوات المسلحة” قبل ثلاثة أشهر من مقتله، “قمت الآن بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية”.

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