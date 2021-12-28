وزارة النقل تعلن عن أكثر من 10 آلاف وظيفة عبر «معرض التوظيف»

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أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إطلاق (معرض التوظيف الافتراضي الأول) وتوفر أكثر من 10,000 وظيفة بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الوظائف تأتي إيماناً بقدرات أبنائنا، وإسهاماً في تطوير منظومة النقل بالكوادر الوطنية، لتوطين الوظائف اللوجستية في كافة قطاعات النقل في المملكة، وذلك وفقاً للمواعيد الموضحة أدناه.

الجهات المشاركة:

– الهيئة العامة للموانئ السعودية.

– الهيئة العامة للطيران المدني.

– الهيئة العامة للنقل.

– الخطوط السعودية.

– الشركة السعودية للخطوط الحديدية السعودية.

أهداف المعرض:

– توفر أكثر من (10,000 وظيفة).

– تمكين الكفاءات الوطنية المتميزة للعمل في هذا القطاع.

– إيجاد منصة للشباب والشابات للاطلاع على الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع.

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موعد إقامة المعرض الوظيفي:

– يبدأ بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1443/05/30هـ الموافق 2022/01/03م وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1443/06/02هـ الموافق 2022/01/05م.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من الثلاثاء بتاريخ 1443/05/24هـ الموافق 2021/12/28م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)