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«بايدن» يؤكد: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

«بايدن» يؤكد: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي
«بايدن» يؤكد: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أن الرئيس بايدن لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، مساء أمس إن من المبكر الحديث عن تقدم في مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران؛ لأنها لم تكن جادة في جولات التفاوض السابقة.

يذكر أن إيران كانت أبرمت مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) عام 2015 في فيينا اتفاقاً بشأن البرنامج النووي الإيراني، ما أتاح حينها رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وذلك مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلميتها.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجياً عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها، إلا أن الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن أبدت رغبتها بالعودة للاتفاق بشرط أن تعود إليه أولاً إيران، وقد بدأت الدولتان فعلاً في نيسان/أبريل الماضي في فيينا مفاوضات غير مباشرة، بوساطة أوروبية خصوصاً، لإعادة إحياء الاتفاق.

وبعدما توقفت طوال 5 أشهر، استؤنفت في نهاية نوفمبر في فيينا المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتّحدة ثم توقفت وعادت مرة أخرى الاثنين الماضي.

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