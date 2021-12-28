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والد «نسرين النوفل» يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث المميت

والد «نسرين النوفل» يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث المميت
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تواصل- فريق التحرير

كشف والد المعلمة نسرين النوفل تفاصيل جديدة، حول الحالة الصحية لابنته، عقب تعرضها لحادث الدهس المميت، الذي أودى بحياة طفلتيها قبل أيام.

ونقلت العربية عن الوالد محمد النوفل قوله :” الوضع الراهن لابنته، على الرغم من وجود إصابات قوية وتهتك في الشريان ونزيف حاد وكسور متعددة في الجسم، إلا أنها قضت في العناية المركزة حوالي 9 أيام في حالة حرجة”.

وأضاف أن الله منّ عليها بالتعافي التدريجي، والإيمان بالقضاء والقدر مهم جدا في هذه الأحوال .

كما وصف جد الطفلتين الحادث بأنه قدر مكتوب، ففي البداية كان هناك حالة فزع وتوجس وحرمان من النوم للأسرة بالكامل، نتيجة لهذا الحادث.

وتابع قائلا : ” إن ما حدث هو عبارة عن فاجعة أليمة للأسرة بأكملها، ولكن الجميع يتمسك بالصبر والإيمان بإرادة الله وقدره”.

وأشار إلى أن مشاعر الأسرة تجاه الطفلتين كبيرة جدا لا يمكن أن تمحو ألمها السنون.

كما قدم النوفل شكره لكل الجهات الأمنية التي تجاوبت مع هذا الحدث وساهمت في تحقيق العدالة وعلى رأسهم معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب وكل الجهات ذات العلاقة.

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