جده_الان .. أمطار الخير تهطل على عدد من الأحياء

تواصل – فريق التحرير:

شهدت أحياء جنوب جدة، مساء أمس الثلاثاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة، جعلها الله أمطار خير وبركة على البلاد والعباد.

وتفاعل المغردون عبر وسم “#جده_الان”، وتداولوا مقاطع فيديو وثقوا من خلالها هطول أمطار على أحياء جنوب جدة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية من متوسط إلى غزيرة على مناطق بريدة، حائل وأجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتشمل الحالة تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك وأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة (الطائف).