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تصريح مفاجيء.. ميقاتي: سأقدم استقالتي في هذا التوقيت

تصريح مفاجيء.. ميقاتي: سأقدم استقالتي في هذا التوقيت
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تواصل- فريق التحرير

في تصريحات جديدة قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنه  سيتقدم باستقالته لو شعر أنها  ستكون الحل لأزمات لبنان فإنه لن يتقاعس ثانية عن الاستقالة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه إذا كانت استقالته “ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطراب فإنه حتما لن يستقيل”، منوها أن التوقيت هو المهم وليس النية في الاستقالة.

ودعا ميقاتي، الثلاثاء، لإقامة طاولة حوار لرسم سياسة خارجية للبنان وتمتين علاقاته العربية ولا سيما دول الخليج.

وشدد ميقاتي على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الخليجية الداخلية أو الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال.

وفي رده على سؤال بشأن نفوذ إيران على لبنان قال: “لبنان دولة مستقلة.. ونحن نعمل كل جهدنا لتكريس هذا”.

وأوضح أنه إذا كان المقصود بالنفوذ الإيراني حزب الله فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الأحزب اللبنانية، وأنا لا أسمح بأن أقول أو اعترف بأي نفوذ لأي دولة خارجية على الساحة اللبنانية.

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