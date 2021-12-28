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انفجار ضخم يستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية (فيديو)

انفجار ضخم يستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

استهدف انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مطار مدينة عتق في محافظة شبوة، فيما رجحت مصادر أن يكون ناجماً عن صاروخ أو طائرة مسيرة أطلقت من قبل ميليشيات الحوثي.

وأوضحت مصادر، أن الانفجار تسبب في أضرار في البوابة، وصالة المطار، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يأتي ذلك عقب استلام قوات العمالقة عدة مواقع داخل ومحيط مدينة عتق ومنها المطار قبل عدة ساعات، بينما خرج أهالي شبوة لاستقبال قوات ألوية العمالقة الجنوبية التي تمكنت من طرد ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني من المدينة، فيما تواصل تقدمها لتحرير كامل المحافظة.

وأحكمت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، الثلاثاء، قبضتها على ميفعة أولى مديريات محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، ما ينذر بتقليص نفوذ حزب الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان.

وأضافت المصادر أن قوات العمالقة الجنوبية بدأت الانتشار في مدينة عزان، مركز مديرية ميفعة القريبة من محافظة أبين، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتابعت المصادر، أن هذا الانتشار دفع عناصر اللواء الثاني مشاه جبلي التابعة للإصلاح والمتمركزين في المديرية للفرار.

 

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