وزير الشؤون البلدية يكرم «بر الشرقية» لجودها في دعم برامج الإسكان التنموي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، كرّم الجمعية تقديرا لجهود بر الشرقية في دعم برامج الإسكان التنموي.

وقالت الجمعية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تقديرا لجهود بر الشرقية في دعم برامج الإسكان التنموي بتيسير تملك 4000 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في المنطقة الشرقية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل يكرم الجمعية ضمن ملتقى الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية الأول”.

في سياق آخر، دعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية للمساهمة في دعم تأمين الأجهزة الكهربائية للأسر المحتاجة في فصل الشتاء.

وقالت الجمعية، في تغريد عبر “تويتر”: “عطاؤك يهديهم دفئاً، ضمن برنامج وقاء ساهم بتأمين الأجهزة الكهربائية التي تحتاجها الأسرة خلال فصل الشتاء من دفايات وسخانات”.

تقديرا لجهود#بر_الشرقيةفي دعم برامج الإسكان التنموي بتيسير تملك 4000 وحدة سكنية للأسر المستفيدة في ⁧#المنطقة_الشرقية⁩ معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ⁦@majedhogail⁩ يكرم الجمعية ضمن ⁧#ملتقى_الإسكان_التنموي_والمشاركة_المجتمعية_الأولpic.twitter.com/7rdQ2xDe8k — جمعية البر بالمنطقة الشرقية (@AsharqiaBer)December 28, 2021