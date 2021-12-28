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بعد إعلان توبته ولجوئه إلى الله.. أدهم نابلسي يكشف مفاجأة جديدة

بعد إعلان توبته ولجوئه إلى الله.. أدهم نابلسي يكشف مفاجأة جديدة
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تواصل- فريق التحرير

في قرار جديد بعد اعتزاله الفن ولجوئه إلى الله، كشف الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عن قرار جديد اتخذه بشأن ما سبق له من أعمال لا ترضي الله.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فقد أعلن نابلسي أنه أزال جميع  أغنياته على يوتيوب باستثناء أنشودتين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأم.

يذكر أن النابلسي كان قد نشر قبل أيام مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي،  قال فيه: أقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقيها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين”.

وأضاف: “ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين. بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم… هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة”.

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